المقريف: قطاع التعليم هو الأهم في البلاد لدوره في بناءِ الإنسان والأوطان

شدد وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، على ضرورة العمل كخلية واحدة وصف واحد من أجل إنجاح العملية التعليمية، والرّفع من قدرات مكوناتها من مراقبين، ومعلمين، ومديري مؤسسسات تعليمية.

المقريف، وخلال حفل معايدة، أقيم بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أعرب عن أمله في أن يعمل الجميع بجدية وإخلاص، لصالح المؤسسات التعليمية والطلاب.

وأضاف: “إن قطاع التعليم هو الأهم في البلاد، لدوره في بناءِ الإنسان والأوطان، مُتعهِّداً بتذليل الصِّعاب أمام الجميع”.