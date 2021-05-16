أجديد يناقش مع المجلس البلدي سبها تأثير الهجرة على المدينة والمنطقة الجنوبية

ناقش وزير الدولة لشؤون الهجرة في حكومة الوحدة الوطنية، أجديد معتوق أجديد، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع المجلس البلدي سبها الوضع الأمني بالمدينة وتأثير ظاهرة الهجرة غير الشرعية على مدينة سبها بشكل خاص وعلى المنطقة الجنوبية بشكل عام، بحسب ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر بلدية سبها، عميد البلدية المكلف إبراهيم الشاوش إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس البلدي وممثلين عن مركز جنوب ليبيا للدراسات الاستراتيجية وبحوث الهجرة.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن أجديد والوفد المرافق له أجروا عقب الاجتماع جولة تفقدية لمدينة سبها شملت زيارة مديرية الأمن للإطلاع على المبنى الذي خصصته البلدية لمكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية وذلك لتفقد سير العمل وللوقوف على العراقيل والمعوقات التي تواجه منتسبيه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا