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الشيباني: تركيا لا تريد إخراج قواتها من ليبيا اعتمادا على اتفاقيتها المشبوهة مع السراج

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن “هناك تزايدا ملحوظا  في دخول المرتزقة الأجانب إلي ليبيا، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية جديدة في عدة مناطق بالمنطقة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك قد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

الشيباني، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أكد أن تركيا لا تريد إخراج قواتها من ليبيا اعتمادا على الاتفاقية التي وقعتها مع ما يسمى “حكومة الوفاق” منتهية الولاية.

أكد الشيباني أن الأمم المتحدة قادرة على ممارسة الضغط على الدول التي تنتهك حظر السلاح في ليبيا وإجبارهم على ايقاف شحن السلاح، مؤكدا أن الليبيين غير قادرين على إيقاف هذه الشحنات. 

وأوضح أن وجود هذه القوات يهدد وقف إطلاق النار الذي قد ينهار في أي لحظة، لافتا إلي أن حكومة الوحدة الوطنية من المفترض أن تفرض سلطتها على كامل تراب البلاد وتحقق الاستقرار، لافتا إلى أن هناك من يعرقل عمل الحكومة. 

وأكد أن كل هذه المعطيات تؤثر على العملية السياسية والانتخابات المقبلة، التي تحتاج إلي استقرار وتوفر الأمن لإجرائها.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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