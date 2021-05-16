الشيباني: تركيا لا تريد إخراج قواتها من ليبيا اعتمادا على اتفاقيتها المشبوهة مع السراج

أكد الشيباني أن الأمم المتحدة قادرة على ممارسة الضغط على الدول التي تنتهك حظر السلاح في ليبيا وإجبارهم على ايقاف شحن السلاح، مؤكدا أن الليبيين غير قادرين على إيقاف هذه الشحنات.

وأوضح أن وجود هذه القوات يهدد وقف إطلاق النار الذي قد ينهار في أي لحظة، لافتا إلي أن حكومة الوحدة الوطنية من المفترض أن تفرض سلطتها على كامل تراب البلاد وتحقق الاستقرار، لافتا إلى أن هناك من يعرقل عمل الحكومة.

وأكد أن كل هذه المعطيات تؤثر على العملية السياسية والانتخابات المقبلة، التي تحتاج إلي استقرار وتوفر الأمن لإجرائها.