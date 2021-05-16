الشيباني: تركيا لا تريد إخراج قواتها من ليبيا اعتمادا على اتفاقيتها المشبوهة مع السراج

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن “هناك تزايدا ملحوظا في دخول المرتزقة الأجانب إلي ليبيا، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية جديدة في عدة مناطق بالمنطقة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك قد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.
الشيباني، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أكد أن تركيا لا تريد إخراج قواتها من ليبيا اعتمادا على الاتفاقية التي وقعتها مع ما يسمى “حكومة الوفاق” منتهية الولاية.
وأوضح أن وجود هذه القوات يهدد وقف إطلاق النار الذي قد ينهار في أي لحظة، لافتا إلي أن حكومة الوحدة الوطنية من المفترض أن تفرض سلطتها على كامل تراب البلاد وتحقق الاستقرار، لافتا إلى أن هناك من يعرقل عمل الحكومة.
وأكد أن كل هذه المعطيات تؤثر على العملية السياسية والانتخابات المقبلة، التي تحتاج إلي استقرار وتوفر الأمن لإجرائها.
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