وزيرة العدل: المرحلة الحالية تستحق الجهد للوصول إلى مرحلة الأمن والأمان

قال وزيرة العدل “حليمة إبراهيم عبدالرحمن”، إن العيد فرصة للتسامح والمصالحة، وإنها مرحلة تستحق منا المزيد من الجهد للوصول بالبلاد إلى مرحلة الأمن والأمان.

ونظمت وزارة العدل احتفالية، اليوم الأحد، بعيد الفطر المبارك ، وخلال كلمتها بالمناسبة هنأت الوزيرة الحاضرين بالعيد.

وحضرت وزيرة العدل، الاحتفالية بمشاركة مدراء الإدارات ورؤساء المكاتب والأقسام والموظفين.

وعلى هامش الاحتفال، قدم عرض مرئي تضمن الاجتماعات والأنشطة والبرامج الوزيرة والجهات التابعة لوزارة العدل خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية.