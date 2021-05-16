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إعداد مذكرة مفصلة لرئيس الحكومة توضح المصاعب التي يواجهها مستشفى غدامس العام

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قام أعضاء المجلس البلدي غدامس بإعداد مذكرة مفصلة لرئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، ونسخة منها لوزير الصحة علي الزناتي، تتضمن المصاعب التي يمر بها مستشفى غدامس العام وندرة الطواقم الطبية، وذلك عقب اجتماع طارئ عقده المجلس بحضور رئيس مجلس الأعيان.

طالب المجلس وفقا لصفحته الرسمية على فيسبوك، بضرورة وضع حلول عاجلة تتضمن استمرار المستشفى في تقديم خدماته؛ لافتا إلى إجراء مساعي حثيثة في الوقت الحالي لعقد لقاء بوزير الصحة في هذا الخصوص، علاوة على توجه عميد البلدية إلى طرابلس يوم غد من أجل تحريك وتعجيل الإجراءات التي تنصب في حل الأزمة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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