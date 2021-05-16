سليمان الباروني: يجب الوصول لحل دائم للمليشيات من أجل تنظيم الانتخابات

قال المحلل السياسي سليمان الباروني إن فكرة نقل الرئاسي الليبي إلى سرت هي فكرة جيدة للغاية في هذا الوقت، وتعكس نوايا المجلس السليمة تجاه البلاد.

وأضاف الباروني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن الكثيرين طلبوا ذلك في البداية خوفا من بطش المليشيات وتكرار سيناريو فائز السراج الذي كانت حكومته أسيرة لتواجد المليشيات.

وأشار المحلل السياسي إلى أن نقل المجلس الآن بسبب ما تعرض له من قادة المليشيات ومحاولة محاصرة مقره وفرض بعض الأسماء لبعض المناصب يعكس ما وصلت إليه المليشيات من إجرام داخل الغرب الليبي.

وأكد الباروني ضرورة وجود حل دائم لهذه المليشيات إما بتفكيكها أو ضم الصالح منها لقوات الجيش، حيث إن هناك كثيرا من الاستحقاقات السياسية ما بين انتخابات رئاسية وبرلمانية وتصويت على الدستور ستفشل جميعها إذا استمرت هذه المليشيات مسيطرة على الأرض.

وكانت العشرات من السيارات المسلحة التابعة للمليشيات المسلحة حاصرت فندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، مقر إقامة رئيس “الرئاسي” محمد المنفي أول الشهر الجاري.