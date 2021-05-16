بمشاركة ليبية.. انطلاق مناورات «فونيكس إكسبرس» بقيادة أمريكية في تونس

تشارك القوات البحرية الليبية، اليوم الأحد، ضمن مشروع التمرين البحري (فونيكس إكسبرس 2021) المقام سنويا” تحت قيادة القيادة الأمريكية في إفريقيا والمقام أمام الساحل البحري التونسي بمشاركة دول عدة منها مصر والمغرب وموريتانيا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، فإن المشروع يشارك به 9 سفن عسكرية و130 ضابطا.

وتستهدف التدريبات المشتركة مكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

وتشارك القوات البحرية الليبية سنويا” ضمن فعليات المشروع.

وقالت البحرية الأمريكية إن “فونيكس أكسبرس” فرصة إستراتيجية لجميع الدول المشاركة لبناء شراكة مثمرة والاستفادة من تجارب الآخرين، ورسم الخطوط العريضة لأمن البحر الأبيض المتوسط ثم عبور المجال العملياتي.

وأضافت أن هذه التدريبات العسكرية التي تنفذها القوات البحرية الأمريكية في إفريقيا هي جزء من إستراتيجية شاملة لتوفير فرص تعاونية بين القوات الأفريقية والشركاء الدوليين الذين يعالجون مخاوف الأمن البحري.