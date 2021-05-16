ليبيا تشارك في التدريبات العسكرية الأمريكية “فونيكس أكسبرس” في المتوسط

ليبيا – تستضيف تونس تمرينًا بحريًا متعدد الأطراف من 16 إلى 28 مايو الجاري على طول السواحل الشمالية للبلاد.

وبحسب ما ذكرت قناة نسمة التونسية، فقد بدأت الوفود والبواخر الأجنبية المشاركة في التمرين البحري المتعدد الأطراف “phoenix express 21” الذي تستضيفه تونس من 16 إلى 28 مايو الجاري بعرض السواحل الشمالية للبلاد الوصولَ إلى العاصمة التونسية منذ يوم أمس السبت.

وأشارت إلى أن التمرين سيكون بالشراكة مع القيادة الأمريكية لإفريقيا، وبمشاركة 4 بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر، و5 بواخر عسكرية أجنبية، و130 ضابطًا ملاحظًا ينتمون لاثنتي عشرة دولة وهي: الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكيا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.

ويتضمن التمرين تدريبات متقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة، ويهدف إلى تدريب البحريات المشاركة على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة بالبحر، وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.

ولفتت القناة أنه ولضمان عوامل نجاح هذا التمرين في ظل الحالة الوبائية التي تشهدها البلاد، تم إعداد بروتوكول صحي خاص بالتمرين للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية