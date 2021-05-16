وزير الدولة لشؤون الهجرة يطلع على عمل الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي

ليبيا – عقد وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد أمس السبت اجتماعًا تقابليًا بمقر الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية بنغازي، قُدمت المعلومات الكافية لوزير الدولة لشؤون الهجرة، حول ما يقدم في مختلف مراكز الهجرة خصوصًا في القاطعين الشرقي والجنوبي والجنوب شرقي في ليبيا.

بدوره، ثمن وزير الدولة للهجرة بهذه الجهود، والاتفاق على إمكانية أن يكون هناك تعاون مثمر يتم بموجبها أن تتولى الهيئة الليبية للإغاثة تقديم خدمات للمهاجرين غير القانونين بشكل مؤقت، حتى بتم ترحيلهم وفق الآليات المتبعة الخصوص، بالإضافة إلى تجهيز مقترحات عمل بالخصوص.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع تضمن التعريف بالهيئة الليبية للاغاثة وحال عملها في المجال الإنساني، سواء للنازحين أو المهاجرين داخليًا وخارجيًا، والخدمات التي تقدم من خلال الهيئة وشركائها من المنظمات الدولية لمراكز احتجاز الهجرة غير الشرعية في مجال الإيواء.

هذا وحضر الاجتماع كل من سعد العبار رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة، ومروان الحاسي مدير إدارة العمليات، و مدير المكتب القانوني بالهيئة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية