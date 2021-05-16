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الباروني: هناك قوى سياسية أيقنت أن إجراء الانتخابات سيطيح بها تمامًا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المحلل السياسي سلطان الباروني إن هناك فصائل سياسية رتبت عراقيل وأزمات لتعطيل سير العملية السياسية، خدمة لمصالحها هي وحلفائها.

الباروني أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن هناك قوى سياسية أيقنت أنها بلا شعبية، وأن إجراء الانتخابات سيطيح بها تمامًا من العملية السياسية في البلاد.

وأكد أن “الحل الأنسب” لهذه التنظيمات هو العمل على إغراق ليبيا في فترة انتقالية طويلة، بحسب قوله.

كما أوضح أن جولات كوبيش، وبيانات الدول المعنية بالأزمة الليبية، تؤكد أن المبعوث الأممي يتحرك في كافة الاتجاهات لإتمام العملية السياسية، والمسار الذي رسمته مخرجات الحوار في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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