أكثر من 10 آلاف إصابة كورونا نشطة في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، عن تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 1863 عينة وصلت إلى 10 مختبرات تابعة له، و3 حالات وفاة توزعت على الخمس وسبها وطبرق ليصبح إجمالي المتوفين 3088 شخصاً في عموم البلاد.

وجاءت الإصابات الجديدة بواقع 210 جديدة، و21 لمخالطين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم ليبيا إلى 181410 إصابات.

وكانت أعلى أرقام المصابين في طرابلس بواقع 120 منها 115 جديدة و5 لمخالطين، في حين توزعت بقية العينات على المدن الأخرى.

وبشأن حالات التعافي، سجل المركز 499 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 168128 شخصا، ووفق هذه البيانات يصبح في ليبيا 10194 حالة نشطة.

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