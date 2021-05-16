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نقابة المعلمين تطالب بالإسراع في تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

احتضنت مدينة صبراتة اجتماع نقابات المعلمين ببلديات المنطقة الجنوبية والوسطى وتاجوراء وظاهر وباطن الجبل والمنطقة الغربية، وذلك لمناقشة عدد من البنود والتي تركزت حول المطالبة بالإسراع في تنفيذ القانون رقم أربعة لعام ألفين وثمانية عشر، الصادر عن البرلمان الليبي، إضافة إلى مناقشة سير العملية التعليمية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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