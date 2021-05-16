ضمن تحركاته المشبوهة في ليبيا.. الغنوشي للمشري: نأمل زيادة مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين

أثنى رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس، راشد الغنوشي، على الجهود التي تبذلها كل القوى الليبية للوصول لتوافق داخلي تام مع الحرص على إعادة إعمار ليبيا والنهوض باقتصادها وتنميتها.

وجاء في بيان له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الغنوشي تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر مع رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” والقيادي في جماعة الإخوان الإرهابية خالد المشري، في مكالمة هاتفية أول أمس الجمعة.

وحسب البيان، أكد الغنوشي خلال المكالمة على أهمية التعاون التونسي-الليبي على جميع المستويات، آملاً أن يرتفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين.

كما شدّد، في سياق آخر، على ضرورة توحيد المواقف المغاربية بخصوص القضية الفلسطينية التي تُعتبر قضية مركزية تستوجب كل الدعم والمناصرة.

ومن جهته، جدّد المشري شكره لتونس وشعبها على وقوفهما إلى جانب ليبيا خلال الأحداث الصعبة التي عاشتها، مؤكدًا الحاجة لمزيد التعاون، وموجهًا دعوة للغنوشي لزيارة ليبيا.

ودعا المشري لبذل المزيد من الجهود لدعم فلسطين ضدّ محاولات الاستيطان والتهجير وضدّ الانتهاكات المستمرة لجيش الاحتلال، مذكرًا بالموقف الثابت لدول المغرب العربي من القضية الفلسطينية.