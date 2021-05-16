مؤسسة النفط: سلمنا معدات وأجهزة طبية لمستشفى زوارة البحري ورقدالين القروي

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، معدات وأجهزة طبية لصالح مستشفى زوارة البحري ومستشفى رقدالين القروي، بحسب بيان صادر عن مؤسسة النفط.

وشملت المعدات أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بحديثي الولادة، أجهزة مراقبة الوظائف الحيوية، جهاز تخدير، أجهزة موجات فوق الصوتية، جهاز الإيكو الخاص بالقلب، جهاز قياس نبض الجنين، بالإضافة إلى معدات وأجهزة طبية أخرى وكذلك أجهزة تنظيم التيار الكهربائي الخاص بقسم الأشعة.

حضر مراسم التسليم والاستلام عن بلدية زوارة، عميدالبلدية حافظ بن ساسي، أنور أبو الشواشي عضو المجلس البلدي وأبوزيد عريبي مدير الشؤون الطبية بالمستشفي وعن بلدية رقدالين النائب ميلود الأسود وعلى عبد الصمد عميد بلدية رقدالين وعصام هرم مدير مستشفى رقدالين وعن إدارة التنمية المستدامة علي كريدان، والدكتور زياد الشنطة عن شركة إيني شمال أفريقيا ، والدكتور فؤاد الغنودي عن شركة مليته وكذلك بعض المختصين بالبلديات المذكورة.