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الزناتي يناقش مع مسؤولي الوزارة بالمنطقة الشرقية توطين العلاج بالخارج

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي الزناتي، اجتماعا بأعضاء الديوان، لاستعراض نتائج الزيارات الأخيرة التي قاموا بها إلى عدة مناطق، من سرت غربا وحتى الكفرة في الجنوب الشرقي، في إطار تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وناقش الزناتي مع الحضور خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، تحسين وتوطين العلاج ومراجعة تشكيل اللجان وخاصة لجان العلاج بالخارج، فيما قدم مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالديوان نوري الفسي تقريرا يوضح أبرز العراقيل التي تواجه المستشفيات، بغية التباحث حولها والعمل على حلها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • يجب تفعيل او اصدار قانون بحيث يسحب تراخيص مزاولة مهنة الطب فى حال ارتكاب اخطاء طبية مثل العالم المتقدم لترو كم يوجد عندنا طبيب بمعنى الكلمة

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