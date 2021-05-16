سكاي نيوز: المنفي يدرس نقل مقر “الرئاسي” إلى سرت تجنبًا لضغط المليشيات

أكد مصدر مطلع مقرب من رئيس المجلس الرئاسي أن مدينة سرت تعد المكان الأنسب لاستضافة السلطة التنفيذية الانتقالية نظرا لتأمينها بشكل كامل وقوي واحترافية عالية، وكونها مقرا للجنة العسكرية المشتركة 5+5، وكذلك لنجاح جهود تأمين انعقاد بعض جلسات البرلمان فيها خلال وقت سابق.

وأوضح المصدر، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يدرس جديا نقل مقر المجلس إلى مدينة سرت؛ تجنبا لتكرار ما حدث مؤخرا من محاصرة المليشيات لمقر إقامته للضغط عليه للعدول عن بعض القرارات.

وأضاف أن المنفي قد يتخذ من مقر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في سرت مقرا له إلى حين تجهيز مقر له، مبينا أن المجلس الرئاسي وبعض وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تحولوا إلى هدف للمليشيات والمرتزقة المسيطرين على طرابلس، وهو ما يجعل الانتقال إلى مدينة سرت حلا ناجحا لهذه المعضلة.

وذكر أن هذا الموقف مرتبط بشكل واضح بالاعتداء الذي وقع منذ أيام على مقر المجلس في طرابلس حين حاصرت المليشيات المسلحة فندق كورنثيا وهددت بسجن أعضاء المجلس داخله أو طردهم تماما من المدينة، ردا على قرار تعيين العميد حسين العائب مديرا للمخابرات بديلا لعماد الطرابلسي.