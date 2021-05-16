الكوني: إغلاق مستشفى أوباري فاجعة وجريمة يجب أن ترفع للنائب العام

ليبيا – وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إغلاق مستشفى أوباري المُجهز بأحدث المعدات بـ “الفاجعة والجريمة”، مطالبًا بأن ترفع إلى النائب العام.

الكوني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد قال: “مستشفى أوباري المُجهز بأحدث المعدات بسعة 120 سريرًا و60 موظفًا مغلق لافتقاره للكوادر الطبية، إنها فاجعة وجريمة يجب أن تُرفع للنائب العام، ويُشارك فيها الجميع”.

وتساءل الكوني: “من مسؤولي الحكومة المركزية إلى المحلية، من يراقب؟ من يسمح بهذا العبث أمام معاناة الناس وافتقارهم لأبسط الخدمات الطبية؟”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية