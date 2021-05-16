إعلان سمنو يحذر من خطورة انهيار الخدمات في الجنوب الليبي

أصدرت مكونات منطقة فزان من فعاليات اجتماعية وقوى أمنية وعسكرية ونشطاء المجتمع المدني، إعلان سمنو، والذي حذر من أن انهيار الخدمات الحياتية اليومية في الجنوب الليبي، وانعدام الخطط التنموية، يشكلان تهديدا خطيرا لحالة الاستقرار المنشودة في ليبيا، مشيرا إلى خطورة استمرار تجاهل السلطات في طرابلس بكافة مستوياتها لاحتياجات الجنوب الليبي ومواطنيه.
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قناة ليبيا
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