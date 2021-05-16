التكبالي: العمالة الأجنبية المسيحية تراجعت بدرجة كبيرة مقارنة بقبل 2011م وفتح الكنائس المغلقة قد يصطدم برفض التيار المحافظ

رأى عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن استعداد رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية للذهاب إلى مدينتي طرابلس وبنغازي لإعادة فتح الكنائس المغلقة بسبب الحرب على العاصمة، إجراء يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحق ممارسة وإقامة الشعائر الدينية للأجانب المقيمين في ليبيا.

واستدرك التكبالي، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، بأن هذه الخطوة قد تصطدم برفض ما سماه “التيار المحافظ”، فضلاً عن قلة أعداد المصلين بسبب تراجع أعداد العمالة الأجنبية من المسيحيين بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، مقارنة بالوضع قبل عام 2011م.

وأضاف: “لا أعتقد بوجود مانع قانوني يحول دون عودة افتتاح الكنائس الموجودة في ليبيا التي تم إنشاؤها في العهد الملكي وفترة معمر القذافي”، متابعا: “بالطبع هناك تيار محافظ قد يرفض الأمر، في مقابل تيار آخر يتفهم احتياجات العمالة الأجنبية على اختلاف جنسياتها وطبقاتها لممارسة شعائرهم الدينية، مثلما يتمكن المسلم الموجود بدول أوروبية من إقامة شعائره بالمساجد الموجودة هناك”.

وأوضح أن الفوضى الأمنية التي شهدتها ليبيا منذ 2011م حتى النصف الثاني لعام 2014م، دفعت العمالة الأوروبية التي كانت تعمل بالسلك الدبلوماسي والنفط والبناء والصحة وغيرها إلى المغادرة، والتخلي تدريجيا عن فكرة العودة إلى ليبيا، بالتزامن مع تصاعد نفوذ المليشيات، خوفا من تعرضهم للقتل، أسوة بالمصريين الـ21 الذين تم ذبحهم عام 2015م على يد أفراد تنظيم داعش.