العباني: ليبيا ليست وقفًا على أحد الكل لها لا إقصاء ولا إبعاد ولا تهميش

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني على أن العمل الجماعي يتطلب حكمة أكثر وقدرة أكبر لاستيعاب تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر، وقدرة فائقة على صهر كل ذلك في بوتقة واحدة ليكون المنتج خير وصلاح الدولة.

العباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن التحلي بالصبر واستيعاب الجميع يصنع من المستحيل ممكنًا، ومن الاختلاف تنوعًا.

وتابع: “ليبيا بالجميع وللجميع، فهي ليست وقفًا على أحد، الكل لها، والكل بها، لا إقصاء ولا إبعاد ولا تهميش، الكل مرحب به، أقيموا الصفوف وتقدموها، فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية