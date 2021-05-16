البحرية الليبية تشارك في مناورات “فونيكس إكسبرس” بقيادة أمريكية في تونس

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، أن ليبيا تشارك بعدد من ضباط القوات البحرية في مناورات التمرين البحري “فونيكس إكسبرس” التي انطلقت، اليوم الأحد، في تونس.

وأوضح الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك، أن مشاركة ليبيا ممثلة في ضباط من القوات البحرية، مبينا أن التمرين البحري يستهدف التدريبات المشتركة على مكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

وتشارك في فعاليات مشروع لتمرين البحري “فونيكس إكسبرس 2021” الذي يقام سنويا تحت قيادة القيادة الأمريكية في أفريقيا أمام الساحل البحري التونسي دول عدة منها مصر والمغرب وموريتانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا، إضافة إلى مشاركة تسع سفن عسكرية و130 ضابطا.

كما أكد الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية إلى أن القوات البحرية الليبية ستشارك سنويا ضمن فعليات المشروع.

وقالت البحرية الأمريكية إن “فونيكس اكسبرس” فرصة استراتيجية لجميع الدول المشاركة لبناء شراكة مثمرة والاستفادة من تجارب الآخرين، ورسم الخطوط العريضة لأمن البحر الأبيض المتوسط ثم عبور المجال العملياتي.