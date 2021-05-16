الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا غدا

قال مدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب إن الخطوط التونسية تعتزم استئناف رحلاتها إلى ليبيا اعتبارا من يوم غد الاثنين.

الطبيب، اليوم الأحد، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “أن الخطوط التونسية تعتزم تسيير رحلة إلى مطار معيتيقة بطرابلس غد الاثنين، وقد سبق لها الإعلان عن تحديد موعدين سابقين وجرى تأجيلهما”.

وأوضح الطبيب أن “الرحلات عبر الخطوط التونسية ستكون بمعدل رحلة أسبوعيا، مؤكدا أن البرتوكول الصحي المعلن بين البلدين موجود، وأن الوضع في مطار معيتيقة جيد”.

وأعلنت الخطوط التونسية استئناف رحلاتها إلى ليبيا غدا الاثنين بعد توقفها قرابة 7 سنوات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.