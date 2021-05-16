المعداني: وزير الصحة أعطى تعليماته لتوفير كل ما يتطلبه مركز سرت الطبي لمواجهة كورونا

ليبيا – قال عميد بلدية سرت مختار المعداني إن المدينة شهدت عقب زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عدة زيارات، منها لوزيري الداخلية والصحة. وفيما يتعلق بزيارة وزير الصحة، فقد التقى مع النائب عن مدينة سرت والمسؤولين في قطاع الصحة؛ حيث أثمرت توفير عدة متطلبات لسرت وبشكل عاجل، وأعطى تعليماته وتوجيهاته بتوفير كل ما يتطلبه مركز سرت الطبي أو العزل لمواجهة كورونا.

المعداني أكد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت تابعته صحيفة المرصد على أن المركز يعاني في ظل جائحة كورونا من العديد من المشاكل، بداية من الإمكانيات البسيطة.

وأضاف: “عدد سكان سرت 180 ألف نسمة والقطاع الصحي في سرت يشترك معنا والعديد من البلديات، فنحن نحتاج للكثير من الدعم، من مصنع للأكسجين ومركز إيواء والمطاعيم وغيرها، لأول مرة يقوم بزيارتنا وزير ويوقع على هذه الإجراءات بشكل عاجل، والآن الكرة في ملعب مسؤولي سرت”.

كما دعا مسؤولي سرت إلى ضرورة التوجه لكل مسؤولي قطاع الصحة بطرابلس، لمتابعة هذه الإجراءات وبشكل عاجل مع ديوان وزارة الصحة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية