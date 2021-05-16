صهد: محامي حفتر في أمريكا يدعي بأن موكله ينفذ تعليمات من الحكومة الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد الموالي بشدة لتركيا والمشارك في حوار جنيف على رفض الخارجية الأمريكية مجددًا لطلب منح “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الحصانة.

صهد قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن وزارة الخارجية الأميركية بقرارها وإخبارها للمحكمة تعطي المحكمة الحق الكامل بممارسة دورها القضائي دون تدخلات سياسية.

وتابع مزاعمه بالقول : “حاول محامي حفتر السابق أن يدعي بأن حفتر ينفذ تعليمات من الحكومة الليبية، وهذا فقط نتيجة لرفض الخارجية الأميركية هذا الأمر، والرفض الحالي لعدم وجود أي حصانة له أمام القضاء، لذلك القضاء الأمريكي يستطيع أن يستمر بمحاكمته. حفتر بالإضافة للمحاكم التي يتعرض لها الآن هناك تحقيق قائم في وزارة العدل الأمريكية بطلب من 20 عضوًا من أعضاء الكونغرس في سنة 2019 بعد عدوانه على طرابلس، طلب الـ20 من وزارة العدل الأمريكية التحقيق في ممارسات حفتر وما ارتكبه في ليبيا، وتقديم التحقيق للكونغرس وهذا ما يزال مستمرًا، وإذا صدر عن وزراة العدل ما يفيد تورط حفتر في جرائم تقررها معنى ذلك سيكون المجال مفتوحًا امام المحاكم الجنائية لتحاكمه جنائيًا ما سيترتب عليه عواقب كبيرة بالنسبة له ولأبنائه”.

كما تابع قائلًا: “محامي حفتر لم يعد أمامه أي مجال لكسب الموضوع أو تأجيله، المحكمة الحالية ستنظر في القضايا المرفوعة حاليًا، لكن القضية الجنائية مرهونة بتقرير وزارة العدل التي على وشك أن تنهي تحقيقاتها في هذا الصدد وتقدمه للكونغرس بناء على طلب 20 عضوًا من الكونغرس من الحزبين. الفرص أمام وزارة العدل أن تقوم بإجراءات الآن أفضل مما كانت عليه في عام 2019”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية