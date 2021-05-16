السايح: من المتوقع أن تنتهي المفوضية من التحضير والاستعداد للانتخابات في 15 يونيو القادم

ليبيا – قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنه من المتوقع أن تنتهي المفوضية من التحضير والاستعداد للانتخابات في 15 يونيو القادم.

السايح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أنهم سيمرون بعد ذلك إلى التنفيذ في الأول من يوليو والشروع في عمليات توريد مواد ومعدات الاقتراع، متوقعا إجراء الانتخابات في موعدها بسبب توافق معظم الأطراف المحلية والدولية على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي كما هو مقرر.

وبين أن دعم حكومة الوحدة الوطنية يتوقف على اعتماد الميزانية،قائلاً:” إنه حال اعتمادها ستدعم الحكومة متطلبات المفوضية والعملية الانتخابية من قبل الوزارات والهيئات التابعة لها”.