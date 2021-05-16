وزير الدولة لشؤون الهجرة يعقد اجتماعا تقابليا بالهيئة الليبية للإغاثة في بنغازي

عقد وزير الدولة لشؤون الهجرة، اجديد معتوق اجديد، اجتماعا في مدينة بنغازي، مع رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، سعد العبار، وبعض المسؤولين بالإدارة.

حيث تضمن الاجتماع التعريف بالهيئة وعملها في المجال الإنساني، والخدمات التي تقدم من خلالها وشركائها من المنظمات الدولية لمراكز احتجاز الهجرة، كما قدمت المعلومات الكافية للوزير حول ما يقدم في مختلف مراكز الهجرة خصوصا في القاطعين الشرقي والجنوب الشرقي في ليبيا.

وتم الاتفاق على تولي الهيئة تقديم خدماتها للمهاجرين بشكل مؤقت حتي يتم ترحيلهم وفق الآليات المتبعة بالخصوص.

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