المنفي يراسل ملك المغرب محمد السادس

بعث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رسالة شكر لملك المغرب محمد السادس، كرد على تهنئة العاهل المغربي له باستلامه مهام المجلس الرئاسي.

وأشاد المنفي في نص رسالته، بعمق المفردات التي ما تضمنتها الرسالة الملكية والتي تعبر مشاعر أخوية صادقة، مذكرا ومشيدا بدور العاهل المغربي الفعال والكبير في إنجاح ملتقى مدينة بوزنيقة، وما نتج عنه من قرارات ساهمت في تقريب المواقف بين مختلف الأطراف الليبية. كما شدد على حرصه الدائم والحثيث على توثيق مقومات العلاقة الثنائية الليبية المغربية من جهة، والعمل الدؤوب على تعبيد طريق مسار المغرب العربي باعتباره فضاء رحبا يؤم دول المغرب العربي وبما من شأنه أن يجعل المملكة المغربية حاضنة لصرحه الشامخ.

كما عبر المنفي في ذات الرسالة، عن متمنياته وتطلعاته للعمل المشترك مع المغرب كفيل بأن يعطي دفعة جديدة وفعالة لأجهزة ومؤسسات الاتحاد.