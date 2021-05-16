المنقوش: قصف غزة انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وأبسط مبادئ حقوق الانسان

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، أن قصف غزة وقتل أكثر من 100 شهيد، واستمرار اقتحام المسجد الأقصى وتهجير العائلات من القدس، انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وأبسط مبادئ حقوق الانسان.

المنقوش، وخلال كلمتها في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، قالت: “واجبنا الإنساني والديني يحتّم علينا العمل مع كل المنظمات الإقليمية والدولية لعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة لإسماع صوت دولنا إلى مجلس الأمن الدولي”.

ودعت لإصدار تحذير صريح من أن استمرار العدوان سيكون له تداعيات إقليمية ودولية لن يكون العالم قادرا على مواجهتها في وقت يعاني فيه جراء جائحة كورونا، مشيرةً إلى الاحتياج إلى تبصير المجتمع الدولي بأن استمرار صمته سيكون ضوءا أخضر لقوات الاحتلال لمواصلة القتل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وأكدت أنه يجب مطالبة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل لوكالة الأونوروا التي يحتاج الشعب الفلسطيني لدورها ومساهمتها في التخفيف من معاناته.