>> وزير الدولة لشؤون الهجرة يلتقي بعميد وأعضاء المجلس البلدي سبها

وزير الدولة لشؤون الهجرة يناقش الوضع الأمني بسبها وتأثير ظاهرة الهجرة غير الشرعية

عقد وزير الدولة لشؤون الهجرة «أجديد معتوق أجديد» اجتماعاً، اليوم الأحد، بمقر بلدية سبها مع «إبراهيم حامد الشاوش» عميد البلدية المكلف وعدد من أعضاء المجلس البلدي للمدينة وممثلين عن مركز جنوب ليبيا للدراسات الاستراتيجية وبحوث الهجرة.

وناقش الاجتماع الوضع الأمني بالمدينة، وتأثير ظاهرة الهجرة غير الشرعية على مدينة سبها بشكل خاص وعلى المنطقة الجنوبية بشكل عام.

كما قام الوزير والوفد المرافق بالقيام بجولة تفقدية لمدينة سبها، شملت زيارة مديرية الأمن للاطلاع على المبنى الذي تم تخصيصه من قبل البلدية لمكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية وذلك لتفقد سير العمل وللوقوف على العراقيل والمعوقات التي تواجه منتسبيه.