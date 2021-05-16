أغلب المراكز الصحية تستأنف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني الدكتور عبدالباسط سميو إن غالبية المراكز الصحية المخولة بتنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا استأنفت عملها اليوم الأحد في حين ستبدأ الأخرى غدا.

وأوضح سميو لـ أخبار ليبيا 24، إن المراكز التي باشرت حملة التطعيم واستأنفت عملها واستقبلت المستهدفين بالتطعيم وفق قوائم المُسجلين، ستكون التطعيمات فيها باللقاح الصيني المفرج عنه، لافتاً إلى أنه تم اعطاء اللقاح لمدة يومين قبل عيد الفطر المبارك، وسيستكمل إعطاء اللقاح الصيني للمستهدفين بالحملة.

وأضاف سميو، أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينتظر وصول شحنة من اللقاح الإنجليزي أسترازينيكا تقدر بحوالي 117 ألف جرعه، إلحاقا بالكمية المتبقية، مشيراً إلى أن الشحنات ستصل تباعاً خلال الفترة القادمة إلى ليبيا، وفقاً للجهات المختصة.