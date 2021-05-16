قائد مليشيا مسلحة يكلفه الدبيبة وكيلاً لوزارة الخارجية

كشف عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ”عملية بركان الغضب” المنحل، عن تكليف رئيس حكومة الوحدة الوطنية أحد قادة المليشيات المسلحة وكيلا لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقال المدني في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إنه تم “تكليف القائد الميداني وآمر محور الزطارنة بعملية بركان الغضب محمد خليل عيسى بمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية”.

وعيّن الدبيبة 4 وكلاء لوزارة الخارجية، إذ نص قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 89 لسنة 2021، الذي طالعته “الساعة 24″، على تعيين كل من محمد خليل عيسى وكيلا للشؤون القنصلية، وعمر محمد صالح وكيلا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومحمد سعيد زيدان وكيلا للشؤون العربية والأفريقية، ومراد محمد حميمة وكيلا للشؤون الأوروبية والأمريكية.