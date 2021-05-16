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قائد مليشيا مسلحة يكلفه الدبيبة وكيلاً لوزارة الخارجية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ”عملية بركان الغضب” المنحل، عن تكليف رئيس حكومة الوحدة الوطنية أحد قادة المليشيات المسلحة وكيلا لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقال المدني في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إنه تم “تكليف القائد الميداني وآمر محور الزطارنة بعملية بركان الغضب محمد خليل عيسى بمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية”.

وعيّن الدبيبة 4 وكلاء لوزارة الخارجية، إذ نص قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 89 لسنة 2021، الذي طالعته “الساعة 24″، على تعيين كل من محمد خليل عيسى وكيلا للشؤون القنصلية، وعمر محمد صالح وكيلا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومحمد سعيد زيدان وكيلا للشؤون العربية والأفريقية، ومراد محمد حميمة وكيلا للشؤون الأوروبية والأمريكية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وماذا يتوقع الليبيين من عميل طابعه اردوغان علي قفاه فما بعد العماله ذنب هذا المنغولي وبال علي ليبيا وخاصه علي الجزء الشرقي من البلاد

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  • الدبدوبة التركى يريد الحفاظ على الفساد بالسفارات الليبية فى للخارج والتى كشف عنها المصراتى الشريف محمد امحيسن بادلة موثقة وسوف يحاسب الدبدوبة يوما ما على دعم الفساد واجهاض عمل وزيرة الخارجية

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  • ماذا نتوقع من دبدوبة غبية سوى افساد النشهد السياسى والسير على خطى السراج ولكن من سوء حظه ان تعيين المناصب العسكرية من اختصاص المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش وعليه ان بتشاور معه فى منصبى وزيرى الدفاع والخارجية والا لوجدنا المجرم صلاح بادى وزير دفاع عموما اتوقع فشل حكومة الدبدوبة فى اجراء الانتخابات فهو غبى وضعيف الشخصية وادعوا المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش اعلان حالة الطوارئ فى البلاد وادارة البلاد من خلال الجيش وحل البرلمان والحكومة اذا وصلنا لتاريخ اجراء اللنتخابات دون اجرائها وبالتالى انتهاء صلاحية الدبدوبة التركى الفاشل حتى فى فتح طريق من مصراته لسرت لانه العوبة وشخشيخة فى يد قطاع الطرق ومليشيات ارهابية

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