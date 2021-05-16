وزير الدولة لشؤون الهجرة يبحث في سبها تأثير ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أمن المدينة

سبها 16 مايو 2021 ( وال )- خصص اللقاء الذي عقده وزير الدولة لشؤون الهجرة ” أجديد معتوق أجديد” اليوم الأحد، بمقر بلدية سبها مع عميد البلدية المكلف ” إبراهيم حامد الشاوش” وعدد من أعضاء المجلس البلدي للمدينة وممثلين عن مركز جنوب ليبيا للدراسات الإستراتيجية وبحوث الهجرة لمناقشة الوضع الأمني بالمدينة، وتأثير ظاهرة الهجرة غير الشرعية على مدينة سبها بشكل خاص وعلى المنطقة الجنوبية بشكل عام .

وقام الوزير والوفد المرافق عقب اللقاء بجولة تفقدية لمدينة سبها شملت زيارة مديرية الأمن للاطلاع على المبنى الذي تم تخصيصه من قبل البلدية لمكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية وذلك لمتابعة سير العمل وللوقوف على العراقيل والمعوقات التي تواجه منتسبيه . (وال)

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