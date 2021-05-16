أبو جناح يتفقد الأوضاع ببلديات وادي الشاطئ

طرابلس 16 مايو 2021 (وال)- اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أحمد أبو جناح اليوم الأحد، بعمداء بلديات وادي الشاطئ، بمقر بلدية القرضة الشاطئ.

وحضر اللقاء مراقبو قطاعات التعليم والصحة والمرافق والإسكان، بالإضافة إلى جهاز الخدمات العامة بالبلدية.

اطلع “أبو جناح” خلال اللقاء على المشاكل التي تواجهها البلديات، والإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عاجل لتسهيل وصول الخدمات لكل أبناء المنطقة، خاصة المشاكل المتعلقة بتهالك مباني المؤسسات التعليمية ونقص العناصر الطبية بالمراكز الصحية. (وال)

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