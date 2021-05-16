ملتقى الحوار يستعد لحسم القاعدة الدستورية

تترقب الأوساط الليبية انعقاد ملتقى الحوار السياسي نهاية الشهر الجاري، لمناقشة القاعدة الدستورية، في وقت طالبت عضو اللجنة القانونية الزهراء لنقي، البعثة الأممية بعقد جلسة تشاورية، قبيل ذلك، لاستطلاع الرأي العام حول المسائل العالقة بشأن القاعدة الدستورية.

في الموازاة، أنهى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش جولة عربية وأوروبية، كانت آخر محطاتها العاصمة الإيطالية روما، لحشد الدعم لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وقطع الطريق أمام المعرقلين.

من جهتها، تتحرك ألمانيا بتنسيق مع إيطاليا لتنظيم مؤتمر دولي بشأن ليبيا في يونيو المقبل، ومن المقرر أن يبحث هذا المؤتمر في التحديات التي تواجه السلطة الجديدة في ليبيا، لا سيما تنظيم الانتخابات وإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية