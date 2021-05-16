مدارس مكتب بنغازي المركز تعلق الدراسة لحين تنفيذ عدد من المطالب

أخبار ليبيا 24 – خبر

اتفقت عدد من مدارس مكتب التعليم بنغازي المركز على تعليق الدراسة حتى تنفيذ عدد من الطلبات .

وجاء ذلك خلال اجتماع ضم مدراء مدارس المكتب عقد اليوم الأحد بمدرسة أبوعبيدة بن الجراح الثانوية .

وطالب مدراء المدارس بصرف بقية العهدة الخاصة بالنظافة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني والتأكيد على صرف علاوة الحصص المتأخرة فورًا .

وأكد مدراء مدارس بنغازي المركز في اجتماعهم على التمسك بالخطة الدراسية السابقة حتى نهاية العام 2021 ه .

وشددوا على ضرورة التمسك بالقانون رقم (4) الخاص بالمعلمين، مطالبين مدراء المدارس بنغازي المركز بحضور الاجتماع يوم الخميس المقبل بمدرسة المستقبل الساعة العاشرة صباحا ودعوة مراقب تعليم بنغازي، ورئيس التفتيش التربوي، ودعوة مدير مكتب الخدمات بنغازي لحضور الاجتماع .

يشار إلى أن وزارة التعليم، أعلنت أمس السبت، انتهاء إجازة نصف السنة الدراسية واستئناف الدراسة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل 17 مايو الجاري.

ودعت الوزارة، في إعلانها على فيسبوك، الجميع من طلبة ومعلمين بالالتزام بالحضور في نفس المواعيد.