السودان وتشاد يبحثان ترتيبات تسريح “مرتزقتيهما” في ليبيا

بحث السودان وتشاد ترتيبات نزع سلاح وتسريح مليشيات البلدين الموجودة داخل الأراضي الليبية بعد استقرار الأوضاع فيها وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وذكر بيان للخارجية السودانية، أن لقاء جمع وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي في الخرطوم مع مبعوث المجلس العسكري الانتقالي في تشاد عبد الكريم إدريس.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية فإن اللقاء “بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وكيفية استفادة تشاد من تجربة السودان الانتقالية”.

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش كذلك “التحديات التي تواجه البلدين لا سيما ترتيبات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للمليشيات السودانية والتشادية الموجودة داخل الأراضي الليبية، وذلك بعد استقرار الأوضاع فيها وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية”.