الرعاية الصحية القبة تستلم الدفعة الثانية من لقاح كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة
أكد مدير مكتب الاعلام بالرعاية الصحية ببلدية القبة فرج القبائلي استلام الدفعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا .
القبائلي قال إن غدًا الإثنين الموافق للسابع عشر من مايو ستبدأ الحملة لتلقيح المواطنين بالمركز الصحي القبة، ورأس الهلال .
وأشار إلى أن التلقيح سيكون للمواطنين الذين تلقوا رسائل نصية على هواتفهم من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وحسب القوائم المحالة في الكشف .
القبائلي أوضح أن مدير مكتب الرعاية الصحية بالقبة، أكد أننا مستمرين في العمل ويأمل من المواطنين التقييد بالمواعيد وكذلك التسجيل في المنظومة لمن لم يقم بالتسجيل .
الجدير بالذكر أن الرعاية الصحية القبة خلال الحملة الأولي سيرت قافلة متنقلة لتلقيح كبار السن وذوي القدرات الخاصة بمنازلهم .
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