الرعاية الصحية القبة تستلم الدفعة الثانية من لقاح كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد مدير مكتب الاعلام بالرعاية الصحية ببلدية القبة فرج القبائلي استلام الدفعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

القبائلي قال إن غدًا الإثنين الموافق للسابع عشر من مايو ستبدأ الحملة لتلقيح المواطنين بالمركز الصحي القبة، ورأس الهلال .

وأشار إلى أن التلقيح سيكون للمواطنين الذين تلقوا رسائل نصية على هواتفهم من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وحسب القوائم المحالة في الكشف .

القبائلي أوضح أن مدير مكتب الرعاية الصحية بالقبة، أكد أننا مستمرين في العمل ويأمل من المواطنين التقييد بالمواعيد وكذلك التسجيل في المنظومة لمن لم يقم بالتسجيل .

الجدير بالذكر أن الرعاية الصحية القبة خلال الحملة الأولي سيرت قافلة متنقلة لتلقيح كبار السن وذوي القدرات الخاصة بمنازلهم .