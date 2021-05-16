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الرعاية الصحية القبة تستلم الدفعة الثانية من لقاح كورونا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد مدير مكتب الاعلام بالرعاية الصحية ببلدية القبة فرج القبائلي استلام الدفعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

القبائلي قال إن غدًا الإثنين الموافق للسابع عشر من مايو ستبدأ الحملة لتلقيح المواطنين بالمركز الصحي القبة، ورأس الهلال .

وأشار إلى أن التلقيح سيكون للمواطنين الذين تلقوا رسائل نصية على هواتفهم من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وحسب القوائم المحالة في الكشف .

القبائلي أوضح أن مدير مكتب الرعاية الصحية بالقبة، أكد أننا مستمرين في العمل ويأمل من المواطنين التقييد بالمواعيد وكذلك التسجيل في المنظومة لمن لم يقم بالتسجيل .

الجدير بالذكر أن الرعاية الصحية القبة خلال الحملة الأولي سيرت قافلة متنقلة لتلقيح كبار السن وذوي القدرات الخاصة بمنازلهم .

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