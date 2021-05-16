انطلاق الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة الكرامة في بنغازي

انطلقت اليوم الأحد بمدينة بنغازي الاحتفالات الشعبية الكبرى بالذكرى السابعة لإطلاق ثورة الكرامة.

وأوقدت مساء اليوم من النصب التذكاري من منطقة “بنينا” فى بنغازي شعلة الاحتفالات بحضور من عدد من المسئولين وضباط القوات المسلحة يحملها فرسان في مارثون لبضعة كيلومترات حتى وضعت على نصب في “ساحة الشهداء” في ميدان الكيش وسط المدينة.

وكانت قد أنهت العملية التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في 16 من مايو 2014، محاولات سيطرة الجماعات الإرهابية على المنطقة الشرقية والجنوبية وإنهاء حالة الفوضى التي لا تزال تشهدها مدن المنطقة الغربية.