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معلمون يُلوّحون بالتصعيد حال عدم صرف العلاوة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت تنسيقية المنطقة الغربية، في النقابة العامة للمعلمين، اجتماعا في مدينة صبراتة، لنقابات بلديات المنطقة الغربية والوسطى وتاجوراء وظاهر وباطن الجبل والمنطقة الجنوبية.

وجاء الاجتماع بهدف تفعيل رقم أربعة لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب، حيث تم الاتفاق على ضرورة تضمين القانون رقم 4 في الميزانية المقبلة، التي من المنتظر أن يعتمدها مجلس النواب في 27 مايو الجاري، واتفق المشاركون على التصعيد في حالة رفض طلبهم.

ودعا وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى المقريف، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، إلى تخصيص أموال ضمن خطة رئاسة الوزراء لتغطية علاوة المعلم.

وقرر المجلس الرئاسي السابق في شهر فبراير الماضي، منح المعلمين والمدربين بالمعاهد الفنية المتوسط علاوة مالية.

أوضح المجلس الرئاسي أن معلمي المواد العامة سيحصلون على 15 دينارًا عن كل حصة، و20 دينارًا عن كل حصة للمدربين في المواد الفنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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