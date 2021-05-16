تحالف القوى الوطنية: نسعى لجمع شتات الليبيين ولن ننسى دعم الفلسطينيين

أصدر تحالف القوى الوطنية، بيانا له مساء اليوم الإثنين، حول الأحداث الجارية في القدس، قائلا إنه يتابع الأحداث المؤلمة المتسارعة داخل فلسطين المحتلة.

وقال التحالف، في بيانه، إنه في هذه الأوقات العصيبة فإن تحالف القوى الوطنية يتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حماية حقه في العيش بكرامة على أرضه”.

وأعلن التحالف، إدانته للاعتداءات الإسرائيلية في القدس ويحمّل المجتمع الدولي دماء الضحايا التي تسقط ولا يحرك ساكناً.

وشدد على أن التحالف يسعى في الداخل الليبي لجمع شتات شعبه ومأسسة دولة قائمة على المواطنة وحق الناس في تقرير مصيرهم، لن ينسى أبداً أن يدعم قضية الشعب الفلسطيني في حقه لاسترجاع أرضه وصون كرامته.