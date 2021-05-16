الجلاء يسجل ثلاث إصابات بأعيرة نارية طائشة خلال عيد الفطر

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ثلاثة مصابين في مناطق متفرقة بمدينة بنغازي .

وقالت مسؤولة مكتب الاعلام بالمستشفى فاديا البرغثي – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، إن المستشفى استقبل صالح عبدالسلام إبراهيم الدغيلي “18 عاماً”، أثر أصابتك بعيار ناري عشوائي في الكتف اليمين بمنطقة الماجوري، ومحمد إسماعيل محمد الفيتورى “20 عاماً”، بعيار ناري في يده اليمنى بشارع عشرين.

وأوضحت البرغثي، أن المصابين يتلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى، مشيرة إلى أنهم استقبلوا أيضاً المواطنة غزالة محمود نجم “40 عاماً”، جراء أصابتها بشظايا ألعاب نارية أمام محل أقامتها بمنطقة سيدي خليفة .