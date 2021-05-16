تحالف القوى الوطنية: لن ننسى الشعب الفلسطيني رغم الانشغال بالداخل

أكد تحالف القوى الوطنية تضامنه مع الشعب الفلسطيني في «الأحداث المؤلمة المتسارعة التي تقع داخل أراضي فلسطين المحتلة»، حيث قتل 109 فلسطينيين على الأقل، وأصيب نحو 580 آخرين، فيما قتل 7 إسرائيليين.

وقال التحالف في بيان: « نتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حماية حقه في العيش بكرامة على أرضه، وندين هذه الاعتداءات، ونحمّل المجتمع الدولي دماء الضحايا التي تسقط ولا يحرك ساكناً أمام هذه الانتهاكات».

وأشار إلى أن التحالف «وهو يسعى في الداخل الليبي لجمع شتات شعبه وتأسيس دولة قائمة على المواطنة وحق الناس في تقرير مصيرهم، لن ينسى أبداً أن يدعم قضية الشعب الفلسطيني في حقه لاسترجاع أرضه وصون كرامته».

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