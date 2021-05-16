بوجناح يشدد على فتح وتأمين محطات الوقود في بلدية الشاطئ

شدد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان ابوجناح على ضرورة فتح وتأمين محطات توزيع الوقود ببلدية الشاطئ من قبل الأجهزة الأمنية بالبلدية استعدادا لتوفير الوقود في الجنوب خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوجناح، اليوم الأحد، في مديرية أمن الشاطئ، مع مدير الأمن وعمداء بلديات الشاطئ وجهاز الحرس البلدي ومدراء محطات الوقود بالبلدية، لمناقشة تأمين وتوفير الوقود بالمنطقة والآلية التي سيتم بها توزيعه على المواطن.

ودعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أصحاب محطات توزيع الوقود إلى فتح المحطات بشكل دائم حتى يتم رفع المعاناة عن المواطن بالمنطقة، منوها إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين