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البرلمان يجتمع الأسبوع المقبل لإقرار الميزانية وتحديد شاغلي المناصب السيادية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن مجلس النواب سيعقد جلسته لمناقشة مقترح قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021 المعدل الأسبوع المقبل.

وأكد العرفي في تصريحات صحفية، الأحد، أن جلسة النواب ستكون مخصصة أيضا لمناقشة شغل المناصب السيادية، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للدولة قاربت على الانتهاء من فرز المرشحين لشغل المناصب السيادية. 

وأشار عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب إلى أن اختيار المناصب السيادية سيكون بالمحاصصة وفق مخرجات بوزنيقة، ومؤكدا أن الطعون ستكون متاحة لمن لم يحالفهم الحظ.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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