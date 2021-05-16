المتطوعون يواصلون مشاركتهم في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية الساحل

قالت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي إن متطوعيها يواصلون مشاركتهم في حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا، وذلك عبر مساعدة العناصر الطبية في التنظيم والمتابعة، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الصحية، مشيرة إلى أنها استهدفت العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل بلدية الساحل.

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