مدير «تطعيم طرابلس»: ننتظر وصول شحنة اللقاح أسترازينيكا قريباً

قال المدير التنفيذي للتطعيم في طرابلس الصادق البهيليل، إن المراكز الصحية المخولة بتنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا استأنفت عملها اليوم، وبدأت المراكز في استقبال المستهدفين بالتطعيم وفق قوائم المسجلين، والتطعيمات ستكون باللقاح الصيني المفرج عنه، وننتظر وصول شحنة من اللقاح الإنجليزي أسترازينيكا إلحاقا بالكمية المتبقية .

أضاف في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” أن عدد المستفيدين من الجرعات لم يتجاوز مئة ألف حتى الآن، ولدينا إقبال كبير على التسجيل في المنظومة، ونواجه إشكالية عدم تفهم بعض المواطنين في المناطق خارج طرابلس بضرورة التسجيل في المنظومة كونها عملية تنظيمية، وبعض المواطنين يقصدون مراكز التسجيل دون تسجيل، وهذا يربك عمل الأطقم القائمة على تنفيذ الحملة.