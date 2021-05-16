نقابة المعلمين ببنغازي تقرر تعليق الدراسة حتى يتم توفير المتطلبات

أعلنت نقابة المعلمين في بنغازي تعليق الدراسة حتى تنفيذ متطلبات العملية التعليمية، التي حددتها خلال اجتماع مع مديري مدارس بنغازي المركز في مدرسة أبو عبيدة بن الجراح صباح اليوم.

وطالبت النقابة بصرف ما تبقى من العهدة الخاصة بالنظافة عن الفصل الدراسي الثاني، وصرف علاوة الحصص المتأخرة فورا، والتمسك بالقانون رقم أربعة الخاص بالمعلمين والخطة الدراسية المقررة سابقا، بالإضافة إلى شرط مخاطبة المدارس بأوراق رسمية عن طريق المكتب الخدمي.

هذا وحددت النقابة موعدا آخر لاجتماع مديري المدارس الخميس القادم، مع مراقبة التعليم ومكتب التفتيش التربوي والخدمات في بنغازي.

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