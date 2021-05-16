أكثر من 100 ألف مواطن ليبي تلقوا لقاح فيروس كورونا

قال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتطعيمات بطرابلس الصادق بهيليل إن أكثر من 100 ألف مواطن تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا منذ انطلاق الحملة في شهر أبريل الماضي.

وأكد بهيليل في تصريحات الأحد، أن المراكز الصحية المخولة بتنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا استأنفت عملها اليوم الأحد بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وبدأت في استقبال المستهدفين بالتطعيم وفق قوائم المسجلين، لافتا إلى أن التطعيمات ستكون باللقاح الصيني المفرج عنه.

وأشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض يترقب وصول شحنة من اللقاح الإنجليزي أسترازينيكا إلحاقا بالكمية المتبقية.

ولفت بهيليل إلى وجود بعض الإشكاليات المتعلقة بعدم تفهم بعض المواطنين في المناطق خارج طرابلس بضرورة التسجيل في المنظومة كونها عملية تنظيمية، ما يربك عمل الأطقم القائمة على تنفيذ الحملة بحسب قوله.