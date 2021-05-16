رسميا.. مدارس المرج تفتح أبوابها غدا الإثنين

عقدت مراقبة التربية والتعليم المرج اجتماعا في مدرسة طارق بن زياد بالمدينة، بحضور كافة مديري المدارس العامة وضواحيها داخل نطاق المراقبة.

وناقش الاجتماع الخطة الدراسية الجديدة والمشاكل والمعوقات في المدارس من دعم بقرطاسيات ومشاكل المنظومة، وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق رسميا على استئناف الدراسة يوم غد الاثنين الموافق 17 مايو الجاري.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية في منشور لها على المنصة الإعلامية عن استئناف الدراسة بعد انتهاء عطلة نصف السنة الدراسية.

ونبهت الوزارة أولياء أمور التلاميذ والمعلمات والمعلمين وكافة الموظفين بقطاع التعليم بأن يوم غد الاثنين الموافق للسابع عشر من شهر مايو الجاري هو أول يوم دراسي.

وطالبت وزارة التعليم الجميع بالالتزام بالحضور في الموعد المحدد لضمان سير العملية التعليمية.

وتوقفت الدراسة خلال الأشهر الماضية مراراً بسبب تردي الوضع الوبائي في البلاد إثر تفشي فيروس كورونا.

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