مؤسسة النفط تدعم قطاع الصحة في زوارة ورقدالين (صور)

قامت ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط الأحد، بتسليم معدات وأجهزة طبية لصالح مستشفى زوارة البحري ومستشفى رقدالين القروي.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن هذا الدعم يأتي تحت مظلة برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية العاملة في ليبيا وبرعاية من شركة ايني الإيطالية.

وشملت المعدات أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بحديثي الولادة، أجهزة مراقبة الوظائف الحيوية، جهاز تخدير، أجهزة موجات فوق الصوتية، جهاز الإيكو الخاص بالقلب، جهاز قياس نبض الجنين بالإضافة إلى معدات وأجهزة طبية أخرى وكذلك أجهزة تنظيم التيار الكهربائي الخاص بقسم الأشعة.

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